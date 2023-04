Maltempo e freddo anomalo, eccezionale nevicata nella Valle del Tanagro e sull’A2 Salerno-Reggio

MeteoWeb

Eccezionale nevicata in corso nella Valle del Tanagro, in provincia di Salerno, estremo Sud della Campania al confine con la Basilicata. La neve ha raggiunto persino Montesano Scalo, ad appena 490 metri di altitudine sul livello del mare, come possiamo osservare dalle immagini a corredo dell’articolo realizzate da Francesco Laveglia. Nevica anche lungo un vasto tratto dell’A3 Salerno-Reggio Calabria.

L’arrivo di aria molto fredda dai Balcani sta determinando maltempo intenso e nevicate anomale in tutto il Centro/Sud Italia, con temperature oltre 10°C inferiori rispetto alle medie del periodo e abbondanti precipitazioni. Uno scenario tipicamente invernale che ci accompagnerà ancora a lungo, almeno per una decina di giorni e forse anche di più.

Le immagini dell'eccezionale nevicata a larghe falde in corso a Montesano Scalo (Salerno)

