Lo straordinario spettacolo della neve di Aprile in Sila | FOTO

Neve nel Parco Nazionale della Sila. Nella nottata appena trascorsa sulle alture della Sila cosentina è ricomparsa la neve e in alcuni luoghi la coltre nevosa ha raggiunto i 20 cm, come a Monte Spina e Pettinascura in agro di San Giovanni in Fiore, tra i 1500 e i 1600 m slm. In queste zone vi sono gli accumuli degni di menzione specie per il periodo. Intense nevicate anche su Montenero e Bottedonato dove tra l’altro vi era ancora la neve dell’inverno, a cui si è aggiunta la neve fresca per oltre 30 cm. Molti rivoli, sorgenti e canali sono strapieni del preziosissimo oro blu, una manna dal cielo poiché ha piovuto tanto e poi è caduta la neve.

I laghi di Ariamacina e Cecita sono al massimo del riempimento, meno l’Ampollino e l’Arvo. La Sila è una delle aree più ricche d’acqua dell’Appennino centro-meridionale ma negli ultimi anni le risorse idriche anche su queste montagne hanno risentito di forti riduzioni a causa delle ridotte precipitazioni atmosferiche, specie sul versante jonico. Le foto delle ultimissime nevicate registrate nella zona di M.te Spina e Pettinascura, a corredo dell’articolo, sono del nostro affezionatissimo collaboratore Gianluca Congi.