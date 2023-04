L’uso di farmaci per l’asma e l’allergia è correlato all’esposizione al fumo

MeteoWeb

L’esposizione all’inquinamento atmosferico e il fumo di tabacco sono stati segnalati per scatenare asma e allergie, ma questi fattori di rischio non sono in genere stati valutati in correlazione uno con l’altro. In uno studio pubblicato di recente sulla rivista Nature, gli studiosi hanno raccolto e analizzato alcuni campioni di acque reflue giornaliere di una popolazione urbana di circa 500.000 persone nella Cina meridionale tra il novembre 2017 e l’ottobre 2018 per valutare i biomarcatori dei farmaci per l’asma e l’allergia e l’esposizione al fumo di tabacco.

I dati dei valori quotidiani dell’inquinamento dell’aria(PM2.5, PM10, SO 2 , NO2, CO e O 3 ) sono stati ottenuti attraverso una vicina stazione di monitoraggio della qualità dell’aria. Utilizzando la regressione lineare della serie temporale, gli esperti hanno dimostrato che esiste un uso significativamente maggiore di farmaci antistaminici in primavera e in autunno, associati a livelli di polline di picco.

L’uso dei farmaci per l’allergia

Tuttavia non è emerso una significativa associazione tra i farmaci per l’allergia e l’asma e i livelli di inquinamento atmosferico. Ci sono stati significativi associazioni positive tra biomarcatori dell’esposizione al fumo di tabacco e l’uso dei farmaci selezionati. L’epidemiologia delle acque reflue può essere un modo efficace per valutare l’impatto sulla salute di molteplici fattori ambientali sulla popolazione.

L’asma e le allergie sono causate da infiammazioni da una risposta immuno-infiammatoria che risulta influenzata da molteplici fattori, tra cui la genetica, gli inquinanti ambientali e l’esposizione al fumo di tabacco. In una prospettiva di salute pubblica globale, l’inquinamento atmosferico e il fumo di tabacco sono due importanti fattori di rischio per l’asma e le allergie.

Lo studio epidemiologico

Uno studio completo di Guarnieri e Balmes ha dimostrato che l’inquinamento atmosferico esterno può aggravare l’asma preesistente in soggetti predisposti. La maggior parte degli studi epidemiologici hanno finora utilizzato coorti longitudinali, che forniscono prove rilevanti, ma sono costosi e richiede tempo per completare gli esami condotti finora.

Alcuni studi hanno valutato l’associazione tra inquinanti atmosferici, come il particolato con un diametro inferiore a 2,5 e 10 micrometri (PM2.5, PM10) e NO2 e dati di prescrizione di farmaci per asma del medico. La limitazione principale dei dati prescritti è il ritardo tra quando i farmaci sono prescritti, dispensati e utilizzati.

I limiti dello studio

I pazienti possono anche utilizzare farmaci anti-asma ottenuti da una prescrizione precedente o ottenere un farmaco e quindi non usarlo. I dati relativi alla prescrizione dei farmaci non includono l’offerta di chi si auto-somministra antistaminici e farmaci per l’asma. L’incertezza associata alla somministrazione giornaliera di tali farmaci può essere alta se le farmacie non sono aperte nel fine settimana e i festivi o i dati sono aggregati settimanalmente o annuali.

L’esposizione al fumo di tabacco (che può essere un’esposizione attiva e passiva) aumenta anche la suscettibilità all’asma e aumenta la gravità dei sintomi, la frequenza degli attacchi e il rischio di esacerbazione della malattia. Il fumo è un fattore di rischio modificabile per l’asma avversa ed è un importante predittore della gravità dell’asma. L’esposizione al fumo colpisce anche la salute respiratoria e provoca l’asma e allergie.