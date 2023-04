Maltempo Brindisi: rinforzi in arrivo da Bari e Taranto

MeteoWeb

A causa del forte maltempo che ha colpito Brindisi e la provincia, il comando dei vigili del fuoco ha richiesto l’intervento straordinario di squadre specializzate ed equipaggiate per gli allagamenti, che dovrebbero arrivare da Bari e Taranto. Ieri i pompieri hanno effettuato 35 interventi, di cui una decina per prestare soccorso a persone in auto.

Forti temporali hanno colpito diverse zone della Puglia, dalla provincia di Foggia a quelle di Bari e Taranto, con sconfinamenti oltre il confine con la Basilicata.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: