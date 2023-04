Maltempo, nubifragi e grandine in Puglia: di nuovo imbiancata Foggia, allagamenti a Brindisi | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Forti temporali stanno colpendo diverse zone della Puglia, dalla provincia di Foggia a quelle di Bari e Taranto, con sconfinamenti oltre il confine con la Basilicata. I temporali stanno provocando forti piogge e grandinate. La grandine ha imbiancato di nuovo Foggia, già colpita il giorno di Pasquetta: allora i disagi erano stati pesanti, mentre oggi non sembrano esserci particolari criticità. Alcune zone della città, però, risultano di nuovo ricoperte di bianco, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo.

Un’altra forte grandinata ha colpito intorno all’ora di pranzo Mola di Bari, causando un calo delle temperature di 5°C. Qui i disagi sono stati maggiori, con le auto costrette a fermarsi sulle strade perché impossibilitate a proseguire durante la grandinata: si registrano accumuli lungo le strade.

Anche la pioggia sta provocando disagi. Tra i dati pluviometrici (ancora parziali) più rilevanti finora, segnaliamo: 81mm a Brindisi, 35mm a Mola di Bari, 24mm a Ostuni, Salice Salentino, 17mm a Cisternino, Melendugno. Proprio a Brindisi, la forte pioggia ha provocato allagamenti e disagi sulle strade. Squadre dei Vigili del Fuoco sono al lavoro dalle 13 per numerosi interventi in città: in corso prosciugamenti e operazioni di soccorso a persone bloccate nelle auto in panne.

Maltempo Puglia, strade allagate a Brindisi

Inoltre, a testimonianza del forte maltempo in atto al Centro-Sud oggi, una maestosa Shelf Cloud (o nube a mensola) è stata immortalata da Polignano a Mare, nel Barese.

Spettacolare Shelf Cloud vista da Polignano, nel Barese

Maltempo, intensa grandinata si abbatte su Foggia

