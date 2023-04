Maltempo Emilia Romagna: forti temporali e grandine in varie zone, danni alle colture | FOTO

MeteoWeb

Forti temporali hanno colpito oggi varie zone dell’Emilia Romagna, scaricando piogge e forti grandinate. I fenomeni più intensi sono ora in atto nella zona compresa tra Bologna e Forlì. In mattinata, un violento temporale si è abbattuto sull’Alto Faentino, nel Ravennate, scaricando grandine di medie dimensioni su frutteti, vigneti e uliveti. La grandinata, breve ma intensa, ha sommerso di chicchi bianchi intere aree tra Brisighella, Marzeno e Casola Valsenio.

Secondo una nota di Coldiretti Ravenna, si è trattato di un evento la cui portata sarà valutabile solo nei prossimi giorni: ma alcuni danni sono da subito ravvisabili a occhio nudo, peraltro su colture già stremate da gelate tardive e siccità. Tanta era l’attesa della pioggia, utile a ripristinare le scorte idriche nei terreni, ma la perturbazione ha invece scaricato più ghiaccio che acqua: per questo motivo Coldiretti ha invitato gli agricoltori a segnalare al più presto i danni subiti in modo tale da potere mettere in moto tutte le procedure di sostegno e ristoro.

Sul fronte piogge, i dati più rilevanti finora in Emilia Romagna indicano: 22mm a San Marante, San Varano, 21mm a Predappio. Forti piogge anche sull’Appennino, con 48mm a Pratospilla, 40mm a Trefiumi, 28mm a Camporella, 23mm al Rifugio Farinati, in Val di Luce.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: