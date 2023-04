Maltempo, furiosa grandinata nel Ternano: accumuli come neve, traffico in tilt | FOTO

MeteoWeb

Avevamo segnalato la presenza di forti temporali sul Centro Italia, in particolare sull’Appennino umbro. Ebbene, quei temporali sono stati responsabili di una violentissima grandinata nel Ternano. Le immagini che arrivano dalla zona mostrano accumuli eccezionali, quasi come fosse neve, sulle strade e grandissimi disagi per la circolazione, con le auto rimaste bloccate nel ghiaccio. Incredibili le immagini della gallery scorrevole in alto.

Successivamente, il temporale si è spostato sul Reatino: un rovescio grandinigeno è avvenuto anche a Rieti.

Maltempo Lazio, rovescio di grandine a Rieti

In Umbria, si registrano al momento 24mm di pioggia a Montemartano, 20mm a Ripalvella, 19mm a Massa Martana, mentre nel Reatino, si registrano 21mm a Rivodutri, 20mm a Colli sul Velino, 19mm a Micigliano.

