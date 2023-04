Allerta Meteo, forte maltempo sul 25 Aprile: piogge e temporali in 12 Regioni

MeteoWeb

Piove e fa freddo al Nord/Est in queste ore, dopo i forti temporali della notte su tutto il settentrione. In pieno giorno, al 24 Aprile, abbiamo appena +13°C a Venezia, Trieste e Udine, +12°C a Pordenone, +10°C a Belluno. Le precipitazioni sono state localmente abbondanti: spiccano i 31mm di pioggia caduti a San Genesio Atesino, a Bolzano, i 30mm di Monte Bondone a Trento, i 26mm di Caldogno a Vicenza, i 22mm di Vigasio a Verona, i 21mm di Novelle di Sellero nell’Adamello, per l’ennesima piovuta ultra benefica contro la siccità.

L’ultimo aggiornamento delle immagini satellitari animate ci mostra come il maltempo si stia concentrando adesso in Friuli Venezia Giulia e al Centro/Sud, dove il fronte freddo ha raggiunto Campania e Puglia, anche qui con piogge e temporali:

Il maltempo in corso proseguirà anche domani, Martedì 25 Aprile, compromettendo le condizioni meteorologiche in alcune aree del Paese proprio in concomitanza con la Festa della Liberazione. Al mattino, in modo particolare, forti temporali colpiranno ancora il Nord/Est, molto forti in Veneto dove avremo violenti nubifragi tra Venezia, Padova e Rovigo, ma anche in Friuli Venezia Giulia. Le temperature saranno in ulteriore calo con nevicate fino a quote molto basse per il periodo (1.200–1.300 metri). Instabilità anche in Toscana, Marche e Campania.

Nel pomeriggio il maltempo si concentrerà al Centro/Sud, pur con locali temporali in Lombardia, Trentino Alto Adige e Veneto specie sulle Alpi e sulle Prealpi, ancora nevosi fino a quote decisamente basse per il periodo (così come anche in Svizzera e Austria). Ma piogge e temporali interesseranno in modo particolare le Regioni Adriatiche: Marche, Abruzzo, Molise e Puglia. In queste aree farà anche molto freddo, come in inverno, con temperature fino a 6-7°C inferiori rispetto alle medie del periodo. Forti venti settentrionali colpiranno inoltre il medio Adriatico determinando forti mareggiate su Abruzzo, Molise e Gargano. Attenzione anche al Sud: forti piogge colpiranno la Calabria tirrenica settentrionale, nel cosentino e nel lametino. Maltempo anche in Campania. Complessivamente sarà un 25 aprile con piogge e temporali in 12 Regioni.

