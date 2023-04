L’inverno non ha ancora detto l’ultima parola: neve di fine aprile imbianca Livigno | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Siamo al 24 aprile ma l’inverno non ha ancora intenzione di cedere il passo alla primavera. In queste ore, una nuova ondata di maltempo sta colpendo il Nord e su tutto l’arco alpino orientale sono in corso nevicate, da Livigno, in Lombardia, a San Candido, in Trentino Alto Adige, con quota neve che varia dai 1.550 ai 1.700 metri. Spettacolari le immagini a corredo dell’articolo, che mostrano una Livigno ancora vestita di bianco.

Nonostante la stagione invernale fosse considerata chiusa, queste nevicate daranno la possibilità agli appassionati di sci e montagna di continuare ad utilizzare le piste della località.

Neve di fine aprile, paesaggio incantato a Livigno

