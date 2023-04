Maltempo, forte pioggia a Roma: disagi alla metropolitana, chiusa stazione | LIVE

MeteoWeb

Si registrano forti piogge nella capitale. Non si registrano criticità rilevanti dove oggi è s allerta gialla, ma “siamo in una fase di attenzione e pronti ad intervenire nei casi più rilevanti.” Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri lo ha dichiarato al termine dell’inaugurazione delle “Giornate della Protezione Civile” al Circo Massimo. “Oggi il maltempo ha indotto saggiamente di consigliare ai cittadini di non recarsi al Circo Massimo”, la Protezione civile è comunque “sempre presente per monitorare i rischi di fronte ad eventi di questo tipo”.

“L’ondata eccezionale di Maltempo che ha investito la città di Roma dalle prime ore della mattinata ha determinato alcune limitate indisponibilità di servizi sulla rete di trasporto capitolina, benché le linee di trasporto siano sempre rimaste in servizio. In particolare un black out ha provocato la parziale chiusura della stazione Furio Camillo, ora regolarmente in funzione, mentre la stazione Subaugusta è ancora chiusa per consentire al personale di asciugare l’ingente quantità di acqua che entra dall’esterno“. Questa notizia è stata resa nota da Atac, che assicura che i “dirigenti sono impegnati lungo le linee metro per coordinare le operazioni e limitare il più possibile le indisponibilità dei sistemi di trasporto“.

