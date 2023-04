Maltempo e freddo in Calabria: splendida tromba marina tra Tropea e Capo Vaticano, neve in Sila | FOTO

MeteoWeb

Settimana di Pasqua all’insegna dell’instabilità, accompagnata da una massa d’aria fredda con conseguente crollo termico. Le condizioni meteo hanno generato una splendida tromba marina tra Tropea e Capo Vaticano (foto di Simone Quaranta nella gallery) e riportato la neve in Calabria: i fiocchi stanno cadendo in Sila dai 1200 metri. Nella regione oggi sono protagoniste nubi, pioggia e basse temperature, un assaggio prima del peggioramento atteso nelle prossime ore. Piove o pioviggina al momento a Catanzaro, a Cosenza e a Reggio Calabria. Temporali sparsi sono stati segnalati nel Vibonese.

