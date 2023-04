Forte maltempo in Iraq: temporali, venti e tempeste di polvere | VIDEO

MeteoWeb

Altra giornata di forte maltempo in Iraq, dopo i fenomeni delle scorse ore. L’Autorità generale per la meteorologia e il monitoraggio sismico ha annunciato temporali e tempeste di polvere in aree separate del paese oggi, lunedì 24 aprile. Le allerte emesse avevano previsto la possibilità di “temporali, inclusa la capitale Baghdad” e “la possibilità di tempeste di polvere nelle regioni centrali e meridionali”.

La situazione, infatti, è critica in molte località per venti impetuosi, tornado e temporali. Una forte tempesta di polvere, accompagnata da forti venti, sta colpendo il Governatorato di Maysan e il distretto di Al-Shatrah nel governatorato di Nassiriya, nel sud dell’Iraq. Nelle immagini che arrivano dalla zona, a testimonianza dei forti temporali in atto, si vede un fulmine colpire una casa nel Governatorato di Maysan, scatenando un incendio.

Maltempo Iraq, un fulmine colpisce una casa nel Governatorato di Maysan