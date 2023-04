Maltempo Marche: forti piogge nella notte, allagamenti a San Benedetto del Tronto

MeteoWeb

Flussi di rientro molto umidi, associati ad un vortice depressionario centrato sul Tirreno meridionale, favoriscono nelle Marche, in particolare sui settori interni, precipitazioni diffuse. Dalla scorsa notte sta piovendo in tutta la regione, ma non si registrano particolari disagi, in particolare alla viabilità, anche se i vigili del fuoco sono impegnati in diverse località per rami e piante caduti sulla sede stradale. Durante la notte segnalati allagamenti a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). Situazione in miglioramento nel Piceno.

