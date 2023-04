Maltempo Messina: fango sulla carreggiata, SS116 chiusa a Sinagra

MeteoWeb

La SS116 “Randazzo – Capo d’Orlando” è provvisoriamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, in prossimità del km 45,500, a Sinagra (Messina): lo segnala l’ANAS. A causa delle intense precipitazioni in corso, si registra la presenza di fango e vegetazione in carreggiata. Il personale di ANAS è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione, che “potrà avvenire nella stessa giornata odierna, condizioni meteo permettendo“.

