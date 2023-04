Maltempo, spolverata di bianco in Abruzzo: nevica a L’Aquila | FOTO

MeteoWeb

Settimana di Pasqua all’insegna di correnti fredde e condizioni meteo instabili in Italia. A causa delle temperature insolitamente basse sono previste spolverate di neve su Alpi e Appennino. Da questa mattina a L’Aquila sta nevicando. Al momento la polizia stradale non ha segnalato disagi alla circolazione veicolare su strade ed autostrade del capoluogo della Regione Abruzzo (720 metri sopra il livello del mare).

Nella gallery immagini da L’Aquila, Campo Imperatore, Campo Felice, Casacastina e Scoppito. Le temperature variano dai -7/-5°C in quota ai 0/+2°C nella conca aquilana.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: