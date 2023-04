Maltempo, nevicate eccezionali in arrivo sulle Alpi: si inizia dalla Valle d’Aosta | FOTO

MeteoWeb

Un’ondata di maltempo sta portando le tanto necessarie piogge e temporali al Nord Italia, ma non solo. Perché a dare una grossa mano contro la siccità che affligge le regioni settentrionali arrivano anche abbondanti nevicate sulle Alpi. Le prime forti nevicate si stanno verificando in Valle d’Aosta: bellissime le immagini che arrivano da Cervinia, dove stanno cadendo grossi batuffoli di neve. Si registrano già oltre 10cm di neve fresca a 2500 metri.

Le nevicate continueranno ad intensificarsi ed estendersi su tutte le Alpi nelle prossime ore, diventando eccezionali in serata.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: