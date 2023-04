Maltempo: Nord flagellato da piogge, grandine e temporali. Tanta neve sulle Alpi | LIVE

MeteoWeb

Piove e fa freddo al Nord, in una giornata tipicamente autunnale. La neve cade copiosa sulle Alpi fino a bassa quota, mentre a valle si alternano piogge moderate a violenti temporali che provocano nubifragi e grandinate. Oltre 115mm di pioggia sono caduti sulle colline di Genova, viaggiamo verso i 100mm anche nel novarese, mentre intorno Ferrara i temporali più intensi hanno scaricato 30mm di pioggia e grandine.

Le temperature sono molto fredde, basti pensare ai +8°C di Verbania e Varese. Ma un po’ ovunque in pianura Padana le temperature si mantengono tra +11 e +13°C in pieno giorno, con la neve che cade sulle Alpi in modo abbondante e fuori stagione. E’ un’ottima notizia per la siccità, che viene drasticamente allentata da queste benefiche precipitazioni. Attenzione, però, ai fenomeni meteo estremi: nelle prossime ore il maltempo in atto degenererà in piogge alluvionali tra Piemonte, Lombardia e Svizzera dove sono attese grandi nevicate sui rilievi e piogge torrenziali a valle. Massima attenzione per frane, allagamenti e inondazioni.

