Maltempo ad Alessandria: un tir si ribalta sull’A26 | FOTO

Oggi sull’autostrada A26 sopra un viadotto in direzione Gravellona Toce, nei pressi del casello di Ovada al km 26 un tir si è ribaltato e si è collocato di traverso e l’autista è rimasto lievemente ferito e fortunatamente non ci sono stati altri feriti. In seguito, l’autista è stato portato all’ospedale di Alessandria ma in codice verde. Sul posto, sono sopraggiunti i mezzi di soccorso, il personale autostrade e la polizia stradale.

Nonostante l’incidente si sia risolto in tempi sufficientemente rapidi, si è formata una maxi coda: prima 9 km, poi verso le ore 13 sono diventati 13, infine verso le 14 la porzione di autostrada bloccata è stata di 10 km, in direzione Gravellona Toce.

Sono ancora in corso gli accertamenti sulle cause dell’incidente, ma dalle prime indagini sembra che l’accaduto sia dovuto alle condizioni della strada che era sdrucciolevole per la pioggia battente.