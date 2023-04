Maltempo, forti temporali in Liguria: nubifragi e grandine tra Genova e Savona | VIDEO

MeteoWeb

Forti temporali hanno interessato il Nord Italia in mattinata a causa dell’ondata di maltempo in atto. In particolare, un temporale di forte intensità tra Genova e Savona ha prodotto intense grandinate che hanno imbiancato il paesaggio, come ad Alberola e Rossiglione (vedi video a corredo dell’articolo). I temporali hanno prodotto anche nubifragi nell’area: spiccano i 76mm di pioggia caduti a Campo Ligure, 70mm a Prai, 68mm a Stella S. Giustina, 46mm a Urbe, 44mm a Piampaludo. A Stella Santa Giustina, si è registrata una cumulata oraria di 49,2mm (intensità tra forte e molto forte) con 11,2mm caduti in 5 minuti e 26,4mm in 15 minuti.

Le immagini della grandinata a Rossiglione

Il maltempo continuerà a colpire il Nord per tutto il giorno, con piogge, temporali e intense nevicate sulle Alpi. Al momento, sono in atto forti temporali nel cuore della Lombardia.

