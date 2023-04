Maltempo, forti grandinate in Emilia Romagna: Ferrara sommersa, disagi nel Bolognese | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Forti temporali stanno colpendo l’Emilia Romagna in questa ondata di maltempo che sta riportando piogge al Nord, con tanta neve sulle Alpi. Una intensa linea di temporali ha interessato la provincia di Ferrara, scaricando violente grandinate che hanno imbiancato il paesaggio. Notevoli gli accumuli di grandine e le dimensioni dei chicchi nella zona della città di Ferrara, come dimostrano le foto a corredo dell’articolo.

Forti temporali sono in atto nel cuore della regione ora, dalla provincia di Parma a quella di Bologna. Anche qui, forti grandinate e pioggia. Tra Imola e Castel San Pietro Terme, nel Bolognese, la grandinata è stata così intensa da provocare gravi disagi alla circolazione. Le auto, infatti, sono state costrette a fermarsi in autostrada, cercando magari riparo sotto i cavalcavia. In zona, si registrano finora 32mm di pioggia a Sellustra, 27mm a Toscanella, 20mm a Sesto Imolese. Nel Ferrarese, spiccano i 26mm di Final di Rero, 22mm a Malborghetto di Boara, 16mm a Formignana, Diamantina, 15mm a San Martino, 10mm a Ferrara.

Grandine, seppur di piccole dimensioni, anche nell’entroterra riminese, come a Maiolo.

Intensa grandinata in provincia di Ferrara

Forte grandinata nel Bolognese, auto ferme in autostrada

Fiumi di acqua e grandine in autostrada nel Bolognese

