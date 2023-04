Freddo in Piemonte: temperature invernali, il termometro torna sotto zero

MeteoWeb

Temperature gelide oggi anche in Piemonte, dove la colonnina di mercurio è tornata sotto zero anche in pianura. La rete meteo di Arpa regionale ha registrato una minima di -1,7°C in città ad Asti e ad Alessandria; nella provincia alessandrina rilevati -3,1°C a Tortona, -2,7°C a Sezzadio. Nel centro di Torino il termometro è sceso a +4°C; in montagna rilevati -14,3°C a Bardonecchia (Torino), in alta Valle di Susa, -9,9°C sul Monte Fraiteve, sopra Sestriere (Torino), minima a -24,5°C sul Monte Rosa, ai 4.554 del rifugio Capanna Margherita.

