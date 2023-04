Maltempo, piogge torrenziali al Nord: 140mm a Milano Est, tanta neve sulle Alpi

MeteoWeb

Il Nord Italia sta vivendo una notte tipicamente invernale nel cuore della primavera: freddo anomalo e piogge torrenziali stanno colpendo in modo particolare il Nord/Ovest, tra alto Piemonte e Lombardia, in modo particolare la zona al confine con la Svizzera. Sulle Alpi sta nevicando copiosamente: in Svizzera è una notte da lupi in modo particolare nel Canton Ticino, al confine con l’Italia: sono caduti 62mm di pioggia a Locarno, 61mm a Preonzo, 55mm a Bellinzona con +5°C nel fondovalle e neve abbondante dagli 800–900 metri di altitudine.

Precipitazioni molto più abbondanti in Lombardia con 139mm di pioggia mm a Mombretto di Mediglia, 129mm a Caleppio di Settala, 103mm a Busnago, 91mm a Trezzano Rosa, 83mm a Besnate, 71mm a Ponte San Pietro, 69mm a Caslino al Piano, 67mm a Vignate, 64mm a Lomazzo, 59mm a Paladina, 54mm a Buccinasco, 52mm a Como, 41mm a Varese, 35mm a Milano.

In Piemonte sono caduti 107mm a Borgo Ticino, 62mm a Cossogno, 60mm a Invorio Inferiore, 59mm a Borgomanero, 58mm a Cursolo, 56mm a Paruzzaro, 50mm al Monte Mesma, 48mm a Varallo Pombia, 47mm a Briona, 45mm a Lozzolo, 43mm a Nebbiuno, 42mm a Cannobio, 40mm a Masserano.

Il maltempo proseguirà anche nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Una manna dal cielo contro la siccità.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: