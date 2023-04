Maltempo, Roma in ginocchio: “case invase da acqua e liquami”, evacuazioni | FOTO

MeteoWeb

Le incessanti piogge che oggi hanno colpito Roma stanno provocando allagamenti e disagi al traffico e al trasporto pubblico. Alcune zone della Capitale registrano accumuli fino a 73mm, mentre in provincia di Frosinone alcune località superano gli 80mm. La situazione più critica a Roma si registra in via dei Prati Fiscali, temporaneamente chiusa a causa degli allagamenti. Chiuso anche l’adiacente vicolo dei Prati Fiscali. I Vigili del Fuoco sono anche intervenuti in soccorso di un automobilista bloccato in un sottopasso, allo svincolo tra via dei Prati Fiscali e via Salaria. Sempre in zona Prati Fiscali, allagato anche un albergo.

Le persone sono state fatte uscire dai locali allagati e sono in corso verifiche per valutare la stabilità delle mura. Accertamenti in corso anche su alcuni garage della zona. Idrovore sono entrate in azione per prosciugamenti dei locali interrati.

“Dramma per le famiglie di Prati Fiscali: case invase da acqua e liquami. La pioggia battente ha mandato sott’acqua una parte del quartiere: è da anni che segnaliamo criticità, ma nessuno è mai intervenuto. Presenterò una mozione in consiglio per impegnare il Sindaco Gualtieri a dare risposta a questo quadrante da sempre dimenticato. Grazie ai nostri eroi Vigili del Fuoco che hanno salvato una signora dall’annegamento“, ha scritto su Facebook il consigliere della Lega di Roma Capitale, Fabrizio Santori, postando le foto dell’allagamento.

Nel corso della giornata sono state numerose le segnalazioni da parte dei cittadini per rami spezzati e sottopassi ostruiti in città: oltre 200 richieste di intervento ai Vigili del Fuoco a causa del maltempo.

Maltempo Roma, Gualtieri: “famiglie evacuate in hotel”

“Siamo al lavoro da alcune ore per affrontare le conseguenze dell’allagamento che ha interessato la zona di Prati Fiscali: è l’unico intervento ancora in corso tra tutti quelli avvenuti durante questa giornata caratterizzata dalla forte ondata di maltempo che ha investito la città”. Lo afferma su Facebook il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. “La situazione nel III Municipio è stata determinata dal guasto all’impianto di sollevamento della rete fognaria di Val Melaina che Acea ha già riparato ma che ora necessita di ritornare gradualmente alla piena funzionalità – aggiunge – Il guasto e il conseguente allagamento hanno purtroppo costretto l’evacuazione di alcuni nuclei familiari residenti in Vicolo dei Prati Fiscali e in via di Val Melaina. A tutti è stata prontamente garantita una sistemazione temporanea in albergo. Ringrazio i Vigili del Fuoco, gli operatori e i volontari della Protezione Civile, gli agenti della Polizia Locale che da subito sono stati al fianco di tutti coloro hanno avuto bisogno di soccorso e a cui va la nostra solidarietà e il nostro supporto. Ringrazio anche l’assessora Segnalini e il Presidente del III Municipio Paolo Marchionne, da subito arrivato sul posto per monitorare e affrontare i disagi causati da questa situazione”.

Acea Ato 2 informa che è stata ripristinata la piena funzionalità dell’impianto di sollevamento idrico di Val Melaina, interessato da una breve interruzione dell’alimentazione elettrica dovuta alle forti precipitazioni. I livelli idrici all’interno dei collettori stanno tornando gradualmente alla normalità. Le squadre di tecnici di Acea sono prontamente intervenute nell’area e questo ha permesso di poter limitare i tempi di durata del guasto.

“Roma Capitale si è attivata con ogni mezzo per verificare e risolvere le problematiche – afferma Segnalini – La Protezione Civile i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine stanno lavorando senza sosta per prestare soccorso agli abitanti. Un guasto alla rete fognaria, insieme alle fortissime piogge, non hanno permesso il corretto deflusso delle acque in un quadrante che oltretutto si trova in una zona di bassa quota. Sul posto anche Acea per intervenire e risolvere. Stiamo adoperando tutti i mezzi necessari di intervento per porre rimedio nel più breve tempo possibile. Sono in costante contatto con il sindaco Gualtieri immediatamente allertato della situazione”.

