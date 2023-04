Maltempo, danni e disagi a Roma: piove anche all’Ospedale Pertini, pazienti trasferiti

MeteoWeb

A Roma piove in modo incessante dalle prime ore del mattino, con picchi di 65mm di pioggia in varie zone della Capitale dove la temperatura non supera i +10/+11°C in pieno giorno come se fossimo ancora in pieno giorno. Allagamenti e danni per la forte pioggia in varie zone della città: 30 gli interventi svolti dai vigili del fuoco. Più colpite le zone di Centocelle e di Lungotevere Raffaello Sanzio.

A causa delle violenti precipitazioni che si sono abbattute sulla Capitale questa mattina, c’è stata una infiltrazione d’acqua nel reparto di Ortopedia dell’Ospedale Sandro Pertini di Roma. Per questo sono stati trasferiti 8 pazienti nei posti liberi in chirurgia. L’infiltrazione d’acqua al momento è stata stoppata e non risulta esserci un’emergenza. Da fonti sanitarie si apprende che il tetto necessita di interventi di riqualificazione, programmati e finanziati, la cui gara è già stata bandita.

Sulla linea A della metropolitana un black out ha provocato la parziale chiusura della stazione Furio Camillo, poi rientrata regolarmente in funzione. Chiusa invece la stazione Subaugusta, sempre sulla linea A della Metro, a causa di un’ingente quantità di acqua entrata dall’esterno. “I dirigenti Atac sono impegnati lungo le linee Metro per coordinare le operazioni e limitare il più possibile le indisponibilità dei sistemi di trasporto“, ha comunicato in una nota Atac. Traffico rallentato, poi, in tutta la città con strade allagate, tombini straripanti, e rami caduti sulle strade.

