Maltempo Roma: a Prati Fiscali inizia la conta dei danni | FOTO

È iniziata la conta dei danni dopo il maltempo che sabato 15 aprile ha scaricato forti piogge su Roma, provocando pesanti allagamenti a Prati Fiscali, quartiere del Municipio Roma III, dopo un guasto tecnico alla rete fognaria. Mentre il problema nello specifico è già stato risolto, per i residenti è iniziata la conta dei danni dopo che acqua e fango hanno invaso case, scantinati e garage. Alcune famiglie sono state evacuate e hanno temporaneamente trovato sistemazione in albergo. Molti cittadini sono impegnati nelle operazioni di pulizia e sgombero delle abitazioni danneggiate: occorrerà ancora tempo per tornare alle condizioni normali.

Gli allagamenti hanno colpito una ventina di unità immobiliari. Sulle strade ci sono ancora residui di fango e detriti ma anche rifiuti e arredamenti resi ormai inutilizzabili da acqua e fango e portati lì dai residenti che stanno pulendo le loro abitazioni, come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto.