Maltempo Veneto, albero cade sulle persone: 3 feriti ad Arquà Petrarca

Sfiorata la tragedia in provincia di Padova oggi. Ad Arquà Petrarca, lungo la passeggiata Callegari, è caduto un albero, forse indebolito dal forte maltempo che fin dal mattino ha colpito il Veneto con piogge, temporali e forti venti. Nella caduta dell’albero sono rimaste coinvolte tre persone, tra cui un bambino. I tre sono rimasti feriti ma per fortuna solo lievemente. Le vittime sono state assistite dai sanitari del Suem 118 e portate in ospedale per ulteriori accertamenti. I Vigili del Fuoco arrivati da Este, hanno tagliato le parti pericolanti e messo in sicurezza l’area. Sul posto anche il sindaco e i Carabinieri.