Meteo Pasqua e Pasquetta 2023: tendenze e ultimi aggiornamenti

MeteoWeb

Lo scorso anno, Pasqua e Pasquetta caddero sul calendario il 17 e il 18 Aprile: scherzo del destino volle che furono due giorni freddi e perturbati come raramente era accaduto durante l’inverno precedente. Quest’anno Pasqua e Pasquetta cadono il 9 e il 10 Aprile: siamo nella prima parte della Primavera e in questo periodo dell’anno può succedere di tutto sotto il punto di vista prettamente statistico. Nella prima metà di Aprile, infatti, sono capitate in più occasioni ondate di caldo tali da far assaporare l’estate con temperature di oltre +30°C, ma anche tardivi colpi di coda invernale con neve fin in pianura e temperature glaciali.

Di certo c’è che questo periodo dell’anno è sempre caratterizzato da una grande incertezza e variabilità. Si possono verificare le condizioni più estreme con i più rapidi e repentini sbalzi termici, come stiamo già vedendo in queste ore. Oggi, infatti, è tornato l’inverno al Centro/Sud e nei prossimi giorni è atteso un ulteriore calo termico, dopo che la scorsa settimana il clima era tardo primaverile, stabile e soleggiato in tutto il Paese.

Prevedere con esattezza come sarà il tempo di Pasqua e Pasquetta 2023 è ancora prematuro, mancando sei-sette giorni. Ma più ci avviciniamo al weekend, e più la situazione si chiarisce. Gli ultimi aggiornamenti dai modelli meteorologici sono tutt’altro che buoni. Proprio nel weekend di Pasqua, infatti, una nuova perturbazione proveniente dall’Europa nord/orientale dovrebbe attraversare l’Italia da Nord a Sud, determinando ulteriori fenomeni di maltempo diffusi in tutto il Paese, con temperature ben inferiori rispetto alle medie del periodo.

E’ ancora prematuro entrare nei dettagli sulle zone più o meno colpite dal maltempo, ma la tendenza è tracciata e lo scenario è pessimo. Dobbiamo iniziare ad abituarci all’idea di un’altra Pasqua e Pasquetta dal clima tipicamente invernale, brutto e freddo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: