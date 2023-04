Previsioni Meteo, quando si alzano di nuovo le temperature?

MeteoWeb

E’ tornato l’inverno oggi sull’Italia, o almeno nelle Regioni Adriatiche e al Sud più esposte alle correnti fredde provenienti dai Balcani a causa della tempesta Ilina posizionata sul mar Jonio. Le temperature giornaliere non hanno superato +7°C a Campobasso e Gangi, +8°C a Enna, Nicolosi e Monte Sant’Angelo, +9°C a Bonifati e Pedara, +10°C a San Marco in Lamis, +11°C a Matera, Altamura, Spinazzola e Capo d’Orlando, +12°C a Messina, Reggio Calabria, Cosenza, Rimini, Avellino, Martina Franca, Locorotondo, Caltanissetta, Giarre, Barcellona Pozzo di Gotto, Termini Imerese, Loreto, Fano, Pesaro e Gioia del Colle, +13°C a Perugia, Lecce, Acireale, Gallipoli, Galatina, Nardò, Ancona, Forlì, Cervia, Monreale e Cefalù, +14°C a Catania, Pescara, Viterbo, Arezzo, Foggia, Pantelleria, Trieste e Lamezia Terme, +15°C a Taranto, Termoli, Brindisi, Capri e Crotone.

Alla luce di questo improvviso colpo di coda dell’inverno, in molti si chiedono quando si alzano di nuovo le temperature. Ma la domanda corretta da porsi, invece, sarebbe: quanto diminuiranno ancora le temperature? Nei prossimi giorni, infatti, avremo un ulteriore calo termico che da domani, Martedì 4 Aprile, determinerà un lungo periodo molto rigido in tutt’Italia. Aria fredda, di origine Artica, irromperà sull’Italia dall’Europa Centro/Orientale. Le temperature scenderanno tra 6 e 12°C sotto le medie del periodo in tutto il nostro Paese, e rimarranno così fredde non solo per tutta questa settimana, ma probabilmente anche per buona parte della prossima. Le zone più esposte al freddo saranno quelle dell’Adriatico nella prima fase (4-7 Aprile), e il Sud nella seconda (8-11 Aprile). Non mancherà il maltempo, con nevicate fino a quote molto basse, addirittura in collina (300–400 metri di altitudine) tra Marche, Abruzzo e Molise e un po’ più in alto (900–1.000 metri) nel resto del Sud soprattutto dopodomani, Mercoledì 5 Aprile, in concomitanza con i fenomeni di maltempo più significativi.

Attenzione, quindi, alle facili illusioni: siamo ad Aprile e in Primavera ma non significa che è già arrivata l’Estate. Tutt’altro: come ogni anno la Primavera si caratterizza anche per instabilità, freddo e maltempo, per quanto le temperature così basse che si prospettano per i prossimi dieci giorni siano davvero anomale. Ma non è altro che l’ennesima compensazione dopo il caldo eccessivo avuto nel corso del mese di Marzo. Piuttosto, è sempre più probabile che questo scenario vada a compromettere Pasqua e Pasquetta, che potrebbero essere condizionate da tempo tipicamente invernale in tutt’Italia. Di questo dettaglio, però, parleremo meglio nei prossimi aggiornamenti meteo.

