Morta improvvisamente Penelope Please, Miss Drag Queen. Ai non vaccinati Covid diceva: “Morirete e non sentiremo la vostra mancanza”

“Io sono vaccinato. Voi fate un po’ come vi pare che ce n’è posto al camposanto, non sentiremo la mancanza di nessuno!“. Così Marco Marras Casu, più conosciuto come Penelope Please, commentava a luglio 2021 le polemiche sulle vaccinazioni anti Covid. Adesso, però, è morta lei, in modo prematuro e improvviso, lasciando sgomenti amici, parenti e conoscenti. Appena 50enne, famosissima per la sua carriera da Drag Queen che nel 2020 l’aveva portata a conquistare il titolo di Miss Drag Queen Italia.

Ligure di Savona, era molto conosciuta come performer e personal trainer, tanto che la sua morte improvvisa ha scatenato grande tristezza sui social network. Penelope Please aveva tenuto anche corsi di seduzione nello shop erotico di via dei Giustiniani, a Genova. In radio aveva condotto un programma su Radio 104 con Luca Valentini. Non sono note le cause della morte.