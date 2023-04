Musei, Sangiuliano: “oggi registriamo numeri eccezionali”

MeteoWeb

Boom di turisti nelle città di arte in occasione della festa della Liberazione, con i musei e i parchi archeologici statali che oggi sono stati aperti gratuitamente. “C’è una grande e rinnovata attenzione nei confronti dei musei italiani. Stiamo davvero registrando dei numeri eccezionali. Quest’oggi a Pompei ci sono stati oltre 27mila accessi, 23mila al Pantheon, al Colosseo oltre 15mila, benissimo anche gli Uffizi, 9.300“, ha detto il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano ospite al Tg4. “Siamo davanti a numeri veramente importanti che sono il segno della grande attenzione del lavoro che stiamo facendo in ambito culturale“.

“Una ricerca ha detto che l’Italia è leader nella spesa dei fondi del PNRR – ricorda il Ministro – abbiamo investito 300 milioni di euro per l’efficientamento energetico dei musei e altri 300 milioni per eliminare le barriere architettoniche e un miliardo per i borghi. Segnali positivi che confortano il nostro lavoro“. I musei, conclude Sangiuliano, “sono la geografia della nostra nazione, luoghi in cui rinveniamo le tracce del nostro idem sentire”.