Napoli, la festa scudetto slitta di qualche giorno: 4 feriti e allerta meteo in città

La festa scudetto del Napoli è rinviata di qualche giorno dopo il pareggio strappato dalla Salernitana allo stadio Maradona di Fuorigrotta oggi pomeriggio con il risultato di 1-1. I partenopei hanno 18 punti di vantaggio sulla Lazio seconda in classifica a sei giornate dalla fine del torneo: per non vincere lo scudetto, il Napoli dovrebbe perderle tutte e la Lazio (che ha perso le ultime due) dovrebbe vincerle tutte.

La festa scudetto è quindi soltanto rinviata di qualche giorno: il Napoli potrebbe avere l’aritmetica certezza del terzo titolo già mercoledì sera se la Lazio all’Olimpico non riuscisse a battere il Sassuolo. In caso di vittoria dei capitolini, invece, dovrà essere il Napoli a conquistare almeno un pareggio nella trasferta in programma giovedì sera a Udine nel turno infrasettimanale.

Napoli, 4 feriti per i disordini di oggi

Intanto a Napoli ci sono stati 4 feriti per i disordini legati alla partita di oggi. Al culmine di una lite per la viabilità, un uomo che si recava al Maradona è stato accoltellato. Gli agenti di polizia sono intervenuti al pronto soccorso dell’Ospedale San Paolo, dove l’uomo si è recato dopo essere stato ferito. Dimesso con ferite giudicate guaribili in dieci giorni. Altri tre feriti, di cui due Carabinieri, in un’incidente in via Cintia, strada che conduce allo stadio: sono stati speronati da un’auto che ha forzato il posto di blocco, l’inseguimento non ha avuto successo. Lo scontro ha coinvolto tre veicoli. I feriti portati in ospedale: due codici rossi e uno giallo.

Allerta Meteo Napoli: forte maltempo in arrivo

E' confermato il forte maltempo in arrivo a Napoli nelle prossime ore. La prima pioggia è ormai imminente, ma i fenomeni più estremi arriveranno domani e dopodomani. Tornerà il bel tempo, invece, a metà settimana per il nuovo appuntamento con la festa scudetto: clima mite e stabile sia mercoledì che giovedì e venerdì.