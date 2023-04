Altra neve sull’Appennino abruzzese: bufera a Campo Imperatore e il paesaggio è invernale | FOTO

MeteoWeb

La primavera non decolla sull’Italia e l’Appennino centro-meridionale continua a ricevere neve su neve. Dopo quelle abbondanti dei giorni scorsi, che avevano scaricato oltre 1 metro di accumulo, altre nevicate hanno interessato oggi l’Appennino abruzzese grazie ai forti temporali che si sono sviluppati nel pomeriggio. In particolare, una vera e propria bufera di neve ha nuovamente colpito Campo Imperatore, vasto altopiano situato tra i 1.500 e i 2.100 metri di quota, nel cuore del Gran Sasso. Come dimostrano le foto delle webcam dalla stazione di base della seggiovia della Scindarella e dal Rifugio Duca degli Abruzzi (gallery scorrevole in alto), è tanta la neve caduta, per un paesaggio dall’aspetto invernale (le foto soleggiate si riferiscono alla mattinata di oggi, prima delle nuove nevicate pomeridiane).

Tanta neve anche al Rifugio Franchetti, posto a 2.433 metri di quota sul versante teramano del Gran Sasso.

Oltre a prolungare la stagione sciistica, questa neve di primavera è ottima contro la siccità, soprattutto in vista dei mesi estivi, perché permette di mantenere in ottima salute le falde del Centro Italia.

