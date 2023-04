Torna neve sull’Appennino marchigiano, a Frontignano manto bianco di 15 cm

MeteoWeb

È tornata la neve sull’Appennino marchigiano. A Frontignano di Ussita (Macerata) il manto bianco misura 10-15 centimetri, “non sufficiente per immaginare una riapertura straordinaria degli impianti sciistici, ma comunque suggestiva per chi volesse salire in quota per ammirare il paesaggio, farsi una passeggiata e magari degustare qualcosa“, ha dichiarato all’ANSA l’amministratore della società che gestisce gli impianti anche di Bolognola, Francesco Cangiotti.

La persistenza di condizioni di bassa pressione sul bacino del Mediterraneo continuerà a determinare tempo generalmente instabile sulle Marche, con temperature relativamente basse rispetto ai valori tipici del periodo.

