A Pasquetta torna la neve in Puglia: risveglio magico a Monte Sant’Angelo | FOTO

Pasquetta con tempo variabile sull’Italia, con piogge e temporali in diverse regioni del Sud. Le basse temperature e le precipitazioni in atto hanno riportato la neve sul Foggiano. Nella notte una sottile coltre bianca ha ricoperto Monte Sant’Angelo. Gli uffici comunali e della polizia locale si attivati in breve tempo per verificare eventuali disagi per la popolazione. Tutte le strade risultano transitabili. La colonnina di mercurio è vicina allo zero in diverse località: a Cagnano Varano è stata registrata una minima di +1°C.

La Protezione Civile regionale ha diramato un’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali valido fino alle 20 di stasera. Sono attese “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati“, si legge nel bollettino.

