Enorme nuvola passa sopra Istanbul e la città piomba nel buio | VIDEO

Un raro fenomeno naturale è avvenuto a Istanbul, megalopoli nel nord-ovest della Turchia. Dopo una giornata fresca ma soleggiata, si è verificato un forte acquazzone la sera del 18 aprile. La forte pioggia è iniziata durante l’ora di punta, influendo negativamente sulla situazione stradale. Alle prese con la pioggia e il traffico, gli abitanti di Istanbul sono stati testimoni anche di un raro fenomeno naturale. Una gigantesca nuvola ha coperto il sole per 5 minuti, come dimostra il video in alto, creando quasi l’effetto di un’eclissi. C’era un’atmosfera di panico quando improvvisamente la città è piombata nel buio.

La città è stata coperta da una nuvola di pioggia, che si estendeva per 7km ed era larga circa 10km. Alcuni residenti hanno pensato che si trattasse di un’apocalisse e altri hanno considerato il fenomeno un brutto segno. Tuttavia, la spiegazione è molto semplice: gli esperti spiegano che le nuvole molto scure sono costituite da grandi cristalli e gocce e attraverso di esse i raggi del sole non riescono a penetrare. Da qui, deriva il loro effetto minaccioso.