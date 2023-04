Oggi lo storico lancio di Starship, rivoluzionerà il volo spaziale

MeteoWeb

E’ partito il conto alla rovescia per il primo lancio in assoluto del razzo più grande del mondo, l’imponente veicolo Starship di SpaceX, oggi 17 aprile. Il veicolo spaziale composto dallo stadio superiore Starship e dal booster Super Heavy sono attualmente pronti per il liftoff, previsto dalla struttura Starbase di SpaceX a Boca Chica, in Texas, non prima delle 15 ora italiana, secondo l’ultimo aggiornamento. Resta però da stabilire se SpaceX abbia effettivamente preso di mira l’apertura della finestra o scelga di aspettare.

Quando è previsto il lancio di Starship

SpaceX ha previsto una finestra di 150 minuti a partire dalle 15 ora italiana per lanciare Starship e Super Heavy, ma potrebbe non lanciare il veicolo esattamente alle 15.

Questo è il primo test di volo completo di Starship e SuperHeavy, che insieme compongono un veicolo alto 120 metri. SpaceX intende utilizzare questo sistema di lancio completamente riutilizzabile per le missioni sulla Luna e su Marte. La NASA ha scelto Starship come il lander lunare che gli astronauti useranno nella missione Artemis III nel 2025, il primo atterraggio con equipaggio sulla Luna dal 1972. Prima, però, SpaceX deve perfezionare il design, che è ciò che questo primo test di volo intende fare.

In sostanza, Starship e Super Heavy hanno una finestra di 150 minuti per decollare da Starbase. Ciò pone il tentativo di lancio in qualsiasi momento tra le 15 e le 17:30 ora italiana. Il momento esatto in cui SpaceX effettuerà il lancio entro quella finestra di 2,5 ore dipenderà dalla prontezza di Starship e Super Heavy, dalle condizioni meteo nel sito di lancio e se la zona di “esclusione” è libera da navi, come precauzione di sicurezza.

Se SpaceX cambierà l’orario di lancio prima dell’inizio del suo webcast, la società probabilmente condividerà un nuovo orario T-0 tramite Twitter e altri canali come ha fatto per i lanci del razzo Falcon 9.

Come vedere l’atteso lancio

SpaceX trasmetterà un webcast in diretta del lancio a partire da circa 45 minuti prima del decollo. Il live dovrebbe iniziare alle 14:15 ora italiana, con possibile liftoff a partire dalle 15, ma tale programma è soggetto a variazione.

La sequenza temporale del conto alla rovescia del lancio inizierà circa 2 ore prima del lancio.

Quanto durerà il test di volo e cosa accadrà

Dal lancio allo splashdown, il primo volo di prova di Starship di SpaceX durerà circa 90 minuti. Il veicolo non raggiungerà l’orbita in questa missione. Invece, dovrebbe raggiungere un’altitudine di circa 234 km, girare intorno alla maggior parte della Terra e ammarare nell’Oceano Pacifico a circa 225 km dalla costa di Oahu, nelle Hawaii. Il booster Super Heavy, nel frattempo, farà il suo viaggio di ritorno per atterrare nel Golfo del Messico a circa 32 km dalla spiaggia di Boca Chica.

SpaceX non tenterà di recuperare Starship o il booster Super Heavy. La compagnia spera di effettuare un “atterraggio morbido” del Super Heavy, librandosi sopra l’oceano prima dell’ammaraggio. SpaceX ha eseguito atterraggi morbidi simili con i booster Falcon 9 durante i test di atterraggio per il razzo più piccolo.

Cosa potrebbe accadere in caso di rinvio

Se SpaceX non potrà lanciare Starship oggi, 17 aprile, la società potrebbe riprovare più avanti nella settimana a seconda della natura del rinvio. I funzionari della contea di Cameron, la contea del Texas che include la struttura Starbase di SpaceX sulla spiaggia di Boca Chica, hanno rilasciato un avviso di chiusura della spiaggia in cui si afferma che SpaceX ha individuato il 18 e il 19 aprile come date di riserva per il lancio.

Se si dovesse verificare un problema tecnico durante il conto alla rovescia o un’interruzione che richiede riparazioni, ciò potrebbe causare un ritardo più lungo per Starship. La licenza di lancio di SpaceX per questo volo di prova di Starship ha una durata di 5 anni, secondo la Federal Aviation Administration, e ciò offre alla società un notevole margine per ulteriori tentativi.

Starship, un lancio storico

SpaceX sta sviluppando Starship per portare persone e payload sulla Luna, su Marte e oltre. L’enorme veicolo è progettato per essere completamente riutilizzabile, una svolta che secondo Musk determinerà una rivoluzione del volo spaziale.

Il primo stadio Super Heavy di Starship è alimentato da 33 nuovi motori Raptor di SpaceX, mentre il veicolo spaziale superiore, noto come Starship, sfoggia 6 Raptor. I 33 motori del primo stadio genereranno circa 16,5 milioni di libbre di spinta al decollo, il che significa che Starship diventerà il razzo più potente della storia quando volerà con successo per la prima volta.

Il record attuale è detenuto dal megarazzo Space Launch System (SLS) della NASA, che produce circa 8,8 milioni di libbre di spinta al decollo. SLS ha debuttato nel novembre 2022, dando il via alla missione Artemis I.

Starship sarà quindi il razzo più potente ad avere mai preso il volo e la sua riutilizzabilità consentirà a SpaceX di lanciare enormi payload nell’orbita terrestre e oltre, a prezzi molto bassi, ha affermato la società. Musk pensa che il veicolo possa rendere economicamente fattibili imprese ambiziose come la colonizzazione di Marte.

Infatti, lunedì 10 aprile, SpaceX ha pubblicato un’animazione di 5 minuti che mostra un volo di Starship verso il Pianeta Rosso, che si conclude con i passeggeri che si affacciano su un paesaggio già scolpito dall’umanità.

