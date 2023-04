Orsa JJ4 in un centro a Trento, è in buone condizioni

MeteoWeb

L’area del Casteller – che dalla scorsa notte ospita l’orsa JJ4 – è inserita nel Centro faunistico di proprietà dell’Amministrazione provinciale, sulla collina a sud di Trento. Si tratta di una struttura costruita per l’accoglienza provvisoria di esemplari di orso e non per la captivazione permanente, destinata al recupero di animali feriti, ad esempio a seguito di incidenti stradali. Qui è attualmente presente anche l’orso M49, con il quale JJ4 non ha comunque alcun contatto. I due animali vengono alimentati con frutta e verdura.

L’orsa – che secondo una stima dei veterinari pesa circa 150 chili – è in buone condizioni di salute e ha già preso confidenza con il settore a lei riservato all’interno dell’area. Tutto attorno, una rete elettrificata alta tra i 3,5 e i 4 metri. Realizzata nel 2008 con la consulenza dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica e la condivisione – anche finanziaria – del Ministero dell’Ambiente, la struttura del Casteller è ampia circa 8.000 metri quadri.

Si tratta di un’area di bosco e prato, opportunamente recintati, che comprendono anche tre stagni artificiali. Come detto è stata progettata per svolgere la funzione di ricovero per gli orsi che dovessero necessitare di cure o di riabilitazione. Per questo, è presente anche un locale che funge da ambulatorio veterinario. In totale possono essere ospitati fino a tre plantigradi, ad ognuno dei quali è riservata una tana.