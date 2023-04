Parco Nazionale Pollino: tre avvoltoi salvati da avvelenamento | FOTO

MeteoWeb

Il signor Alessandro escursionista di Castrovillari, nota degli uccelli in difficoltà sopra Civita. Si accorge che sono grifoni in difficoltà a volare e manifestano evidente malessere. Sul posto intervengono i militari della stazione Parco di Civita. Un probabile avvelenamento, forse hanno mangiato qualcosa di contaminato, in corso gli accertamenti. Il dottore Bruno Romanelli del Cras (Centro recupero animali selvatici) di Rende, presta le dovute cure, purtroppo due dei cinque esemplari non sono riusciti a salvarsi, ma tre di questi, grazie al pronto intervento, hanno ripreso a volare nelle montagne del Parco Nazionale del Pollino sopra Civita.

Alla liberazione presenti i volontari del Cras di Rende (Antonio Intorno, Nicoletta Boldrini, Daria Stepancich e il veterinario Bruno Romanelli), i funzionari del Parco del Pollino (Pietro Serroni e Francesco Rotondaro), personale della Polizia Provinciale di Cosenza (Giovanni Mancina, Gianluca Congi e Sergio Cuconato) e il Tenente Colonnello Cristina Potenza – comandante dei Carabinieri Parco Nazionale del Pollino – che ha evidenziato l’ottima sinergia nella macchina dei soccorsi di questi avvoltoi con tutti i soggetti preposti evidenziando l’importante ruolo del cittadino, il pronto intervento dei militari di Civita e la fondamentale opera dei volontari e specialisti del Cras di Rende. Una bella giornata di natura e di vita in uno dei posti più belli dell’Appennino italiano.