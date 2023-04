Turismo: Pasqua sulla neve e al lago per i tanti turisti in Alto Adige

MeteoWeb

Mentre il Centro-Sud fa i conti con il maltempo, con anche grandine e un funnel cloud segnalati in Emilia Romagna, in Trentino Alto Adige la Domenica di Pasqua è all’insegna del sole e il turismo tra le vallate della regione più settentrionale d’Italia si conferma misto, ovvero internazionale ed italiano, ma anche per quanto riguarda le attività. La giornata è caratterizzata da temperature di 19-20°C sia a Bolzano che in Bassa Atesina. È ancora possibile svolgere attività sulla neve, con gli impianti ancora quasi tutti aperti, ma anche sull’acqua con le prime gite in pedalò e, per i più temerari, qualche tuffo nelle acque del Lago di Garda.

A livello turistico, anche se non registra il tutto esaurito, il ponte pasquale conta un numero di presenze considerato molto buono, sia nelle località di fondovalle (su tutte Bolzano) sia in quelle di periferia. A Caldaro, una sorta di Rimini tra le montagne per il turista tedesco, i campeggi sono tutti occupati. Sulle rive del lago più grande dell’Alto Adige tanti turisti, tedeschi e italiani, alcuni già a prendere il sole o in pedalò e canoa. Rispetto alla Pasqua del 2022, quest’anno l’Unione albergatori dell’Alto Adige (Hgv) indica un incremento del 3% su tutto il territorio.

Caldo a fondovalle e temperature nella media in montagna. Oltre i 3.000 metri si registrano ancora -10°C. Per quanto concerne la stagione sciistica, domani chiuderanno i comprensori delle ‘3 Cime’, Rio Pusteria ed Alpe Lusia/San Pellegrino, martedì ultimo giorno in Alta Badia, Val Gardena, Alpe di Siusi e Val di Fassa. Si potrà sciare fino a domenica 16 aprile a Obereggen e in Val di Fiemme. Il 23 aprile terminerà la stagione a Plan de Corones (Brunico), il 25 sulla Marmolada e l’1 maggio sulle piste di Cortina d’Ampezzo.

In vista del rientro dei turisti, la società ‘Autostrada A22 del Brennero’ per la giornata di domani, lunedì 10 aprile, prevede traffico critico (bollino nero) sulla corsia sud e traffico molto intenso (bollino rosso) su quella in direzione nord.