Pasquetta: tutto esaurito nei 900 agriturismi della Puglia

Pasquetta da tutto esaurito a pranzo nei 900 agriturismi della Puglia: lo riporta Terranostra, associazione agrituristica di Coldiretti. Le temperature inaspettatamente basse e le piogge torrenziali hanno sconsigliato i tradizionali pic nic e le escursioni all’aria aperta, così molti hanno optato per il pranzo in agriturismo. Tra i piatti più richiesti per questa giornata, secondo Coldiretti, ci sono lasagne, pasta alla forno, agnello, salumi, formaggi, uova sode e le tradizionali grigliate sul posto a base di carne, pesce ed anche verdure.

Nei menù anche polpette, frittate di pasta o di verdure, pizze farcite, ratatouille e macedonia, colomba farcita da creme realizzate con la ‘cucina del giorno dopo’ favorita dalla tendenza a ridurre gli sprechi.