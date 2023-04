Oggi passeggiata spaziale per Steve Bowen e Sultan Alneyadi, le immagini LIVE

MeteoWeb

Due astronauti che vivono a bordo della Stazione Spaziale Internazionale effettueranno una passeggiata spaziale oggi, venerdì 28 aprile, per proseguire l’installazione dell’hardware per supportare i futuri aggiornamenti del sistema di alimentazione. La NASA trasmetterà le immagini in diretta dell’attività extraveicolare (EVA). L’inizio della passeggiata spaziale è previsto per le 15:15 circa e durerà circa 6,5 ​​ore.

L’astronauta della NASA Steve Bowen e l’astronauta degli Emirati Arabi Uniti (Emirati Arabi Uniti) Sultan Alneyadi usciranno dalla camera di equilibrio Quest della Stazione. L’EVA fa parte di una serie di attività per aumentare i canali di alimentazione della Stazione con i nuovi array solari roll-out (iROSA). Finora sono stati installati 4 dei nuovi array e 2 array aggiuntivi saranno montati sulle piattaforme installate durante le future passeggiate spaziali.

Bowen sarà membro dell’equipaggio extraveicolare 1 (EV 1) e indosserà una tuta con strisce rosse. Alneyadi fungerà da membro dell’equipaggio extraveicolare 2 (EV 2) e indosserà una tuta non contrassegnata. La passeggiata sarà l’8ª per Bowen e Alneyadi sarà il primo astronauta degli Emirati Arabi Uniti ad effettuare una EVA.