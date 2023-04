Tra pochi giorni la prima passeggiata spaziale di un astronauta arabo

MeteoWeb

Il 3 marzo scorso è stato un grande giorno per l’astronauta arabo Sultan Al Neyadi degli Emirati Arabi Uniti: è stato il suo primo giorno in orbita, ma la sua esperienza spaziale sta per diventare ancora più memorabile. Il 28 aprile Al Neyadi effettuerà una passeggiata spaziale. L’attività extraveicolare (EVA) di 6,5 ore sarà la prima in assoluto per un astronauta arabo e renderà gli Emirati Arabi Uniti il ​​10° Paese ad avere affettuato una EVA.

Durante l’EVA, Al Neyadi e Stephen Bowen della NASA recupereranno un’apparecchiatura di comunicazione chiamata unità Radio Frequency Group (RFG) che dovrebbe ritornare sulla Terra. Il duo preparerà anche la ISS per l’installazione di pannelli solari avanzati, che avverrà in una futura passeggiata spaziale.

“Attendo con impazienza questo momento storico, per il quale mi sono allenato intensamente al Johnson Space Center. Non vedo l’ora di rappresentare il mio Paese e continuare l’eccezionale viaggio iniziato da generazioni di astronauti prima di me,” ha affermato Al Neyadi. L’astronauta arabo ha trascorso più di 55 ore sott’acqua al Neutral Buoyancy Laboratory della NASA a Houston, una replica a grandezza naturale della ISS immersa in una piscina. L’immersione sott’acqua imita l’assenza di peso, e ciò rende il laboratorio acquatico il centro di addestramento ideale per gli astronauti.

L’astronauta è partito verso la ISS dal Kennedy Space Center della NASA in Florida il 2 marzo 2023, come parte della missione Crew-6 di SpaceX. Rimarrà a bordo del laboratorio orbitante per 6 mesi, in veste di primo astronauta con missione di lunga durata degli Emirati Arabi Uniti e 2° astronauta del Paese in assoluto, eseguendo 19 esperimenti.