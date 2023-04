Aifa approva la gratuità della pillola anticoncezionale

MeteoWeb

Contraccezione orale gratuita per tutte le donne. Il comitato prezzi e rimborsi (Cpr) dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha approvato oggi la decisione di rendere gratuita la pillola anticoncezionale per le donne di tutte le fasce d’età, con un costo totale per le casse dello Stato stimato in circa 140 milioni di euro l’anno. Lo anticipa Quotidiano Sanità con un’intervista alla presidente del Cpr dell’Aifa Giovanna Scroccaro.