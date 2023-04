Ponte sullo Stretto, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri in parlamento: “grande sfida che vinceremo”

MeteoWeb

“Siamo favorevoli al Ponte sullo Stretto di Messina. Le conoscenze e le competenze professionali di cui siamo dotati potranno sicuramente contribuire alla realizzazione di un progetto così ambizioso. È una grande sfida che possiamo vincere. Abbiamo fatto un gruppo di lavoro con esperti di ingegneria del vento, ingegneria sismica e tutte le professionalità necessarie per la realizzazione di un’opera di questo tipo, oltre al coinvolgimento di professionisti dei territori calabrese e siciliano. Ovviamente, questo ponte deve andare in parallelo con il potenziamento delle infrastrutture e dei trasporti in Sicilia e in Calabria“. Sono le parole pronunciate da Edoardo Cosenza, membro del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, oggi, davanti alla Commissione Ambiente della Camera e alle Commissioni riunite Ambiente e Trasporti, in merito alle discussioni sulla realizzazione del Ponte sullo Stretto.