Ponte sullo Stretto, il Mit spiega come funzionerà il finanziamento: “ok a copertura finanziaria”

La copertura finanziaria per realizzare il Ponte sullo Stretto, ricordano fonti del Mit, verrà individuata in sede di legge di bilancio, come per tutte le grandi opere inserite nella programmazione infrastrutturale del Def. L’allegato al Def sulle infrastrutture di mobilità specifica che il costo dell’opera attualmente “risulta di 13,5 miliardi di euro“. Mentre per le opere complementari e di ottimizzazione alle connessioni ferroviarie, lato Sicilia e lato Calabria, viene calcolato “un costo di 1,1 miliardi di euro”. Il documento specifica che “od oggi non esistono coperture finanziarie disponibili a legislazione vigente; pertanto, queste dovranno essere individuate in sede di definizione del disegno di legge di bilancio“.

Il testo sottolinea inoltre che il governo intende finanziare l’opera tramite più fonti: le risorse a disposizione dalle Regioni a valere sui Fondi per lo Sviluppo e la Coesione; una copertura finanziaria pluriennale a carico del bilancio dello Stato in sede di legge di bilancio 2024; i finanziamenti sul mercato nazionale e internazionale; l’accesso alle sovvenzioni di cui al programma Connecting Europe Facility.