Potente tempesta geomagnetica sorprende la Terra, aurore mozzafiato in luoghi insoliti

Una potente tempesta solare ha colpito la Terra a partire dal 23 aprile alle 19:37 ora italiana e ha scatenato spettacoli di aurore in tutto il mondo. Si è verificata una tempesta geomagnetica, cioè una serie di disturbi del campo magnetico terrestre causati da materiale solare proveniente da espulsioni di massa coronale (CME), grandi espulsioni di plasma dall’atmosfera solare. Questa particolare tempesta geomagnetica è stata innescata da una CME che ha lasciato il Sole il 21 aprile.

La tempesta geomagnetica ha raggiunto al picco la classe G4 su una scala di 5 utilizzata dalla National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) degli Stati Uniti per valutare la gravità degli eventi meteo spaziali.

Durante una tempesta solare, le particelle energizzate dal Sole colpiscono l’atmosfera terrestre a velocità fino a 72 milioni di km/h e il campo magnetico del nostro pianeta convoglia le particelle verso i poli. La sovralimentazione delle molecole nell’atmosfera terrestre innesca spettacoli colorati, che di solito rimangono limitati alle aree ad alte latitudini per l’aurora boreale e a basse latitudini per l’aurora australe.

La tempesta geomagnetica e le aurore

Questa volta, gli skywatcher di diverse parti del mondo hanno potuto ammirare lo spettacolo, che ha raggiunto, negli USA ad esempio, l’estremo Sud del Colorado e del New Mexico. In Europa, le aurore sono state avvistate fino a Sud della Francia e della Germania. All’altra estremità, l’aurora australe è stata avvistata a Nord fino al centro-ovest del Nuovo Galles del Sud, in Australia.

Landon Moeller non solo ha catturato l’aurora sopra Apple River (Illinois, USA), ma anche una meteora delle Liridi (foto principale in alto). “Stavo eseguendo un timelapse in quel momento per catturare l’aurora,” ha raccontato Moeller a Space.com. “Improvvisamente una brillante meteora bianco/blu è sfrecciata da Est a Ovest attraverso i pilastri di luce per circa 4-5 secondi prima di bruciare e lasciare una grande scia di fumo. È stato incredibile!”

Possiamo aspettarci altri eventi meteo spaziali estremi come questa potente tempesta geomagnetica mentre il Sole si avvicina al picco nel suo ciclo di attività solare.