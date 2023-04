Il premio Nobel Giorgio Parisi cittadino onorario di Vinci

MeteoWeb

Giorgio Parisi, premio Nobel per la fisica nel 2021 per i suoi studi sui sistemi complessi, è cittadino onorario di Vinci. Lo ha deciso nella seduta di ieri il consiglio comunale. Il professore sarà a Vinci a ritirare l’onorificenza domenica 28 maggio, in quell’occasione sarà organizzato un incontro pubblico al Teatro di Vinci.

“Lo ‘stile’ di Giorgio Parisi è quello di uno scienziato che non ha perso di vista il rapporto con la società: non solo un docente e ricercatore universitario, ma anche una persona attiva e interessata alle dinamiche e ai problemi della collettività”, si legge nelle motivazioni. “Attraverso una serie di ragionamenti lucidi e puntuali spiega come la scienza non sia un sapere superiore, neutro e distaccato dagli altri, ma piuttosto un’attività sociale come tante altre, figlia di un determinato contesto socio-culturale. Parisi incarna l’idea che il pensiero scientifico e la cultura umanistica non siano affatto due saperi antitetici, ma possano – anzi, debbano – convivere ed integrarsi in armonia. Già nel Rinascimento la figura di Leonardo da Vinci ha incarnato alla perfezione questo concetto in una visione del mondo privo di quel dualismo netto tra discipline umanistiche e scientifiche che finirà per caratterizzare le epoche successive”. Così, “mai come oggi abbiamo bisogno che ricerca scientifica e pensiero umanistico uniscano le loro forze per affrontare le sfide della contemporaneità e per attuare scelte sempre più consapevoli volte alla tutela dell’ambiente e al miglioramento della condizione umana”.

Nel tempo il titolo di cittadino onorario di Vinci è stato riconosciuto a personalità di levatura internazionale che si sono distinte nei vari campi della conoscenza, della ricerca e per azioni di alto valore civico: recentemente l’onorificenza è stata conferita a Eugenio Scalfari, a Umberto Veronesi, a Carlo Pedretti e a Liliana Segre.

“Siamo onorati di conferirla ora al professor Parisi, per il suo altissimo contributo alla ricerca scientifica che ha portato a risultati fondamentali di cui il Premio Nobel costituisce il meritato riconoscimento a livello internazionale”, dicono il sindaco Giuseppe Torchia e la vicesindaca Sara Iallorenzi, che ha la delega alla Cultura. “Le sue ricerche hanno consentito di capire sistemi finora non compresi appieno e all’apparenza tra loro molto diversi, dal clima alle reti neurali del cervello, dai mercati finanziari all’RNA. La cerimonia ufficiale, il 28 maggio, si svolgerà durante le Celebrazioni Leonardiane, che ricordano la ricorrenza della nascita di Leonardo da Vinci: crediamo non ci sia modo migliore per ricordare il Genio che ospitare, come cittadino onorario, un premio Nobel”.

“Sono decisamente soddisfatto dell’entusiasmo con cui non solo il mio gruppo consiliare, ma anche i consiglieri di opposizione, hanno accolto la scelta di insignire il professor Parisi della cittadinanza onoraria – dice il capogruppo di maggioranza Francesco Marzocchini – Vinci si è sempre distinta nell’assegnare la cittadinanza, che fu anche di Leonardo, a personaggi dotati di una spiccata sensibilità per la società e l’umanità. Così è stato anche per la scelta del fisico premio Nobel Parisi, che ha sempre sostenuto l’importanza del ruolo della scienza e del sapere più in generale per poter affermare la democrazia in una società”.