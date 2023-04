Previsioni Meteo, 1 e 2 Maggio la perturbazione stronca-catastrofisti: piogge torrenziali, addio siccità

MeteoWeb

L’emergenza siccità del Nord Italia sta per finire. Le piogge cadute abbondanti nel corso di questo mese di Aprile la avevano già attenuata, ma sarà la grande perturbazione atlantica in arrivo da domenica 30 a segnare la fine dell’emergenza. Per almeno 3 giorni consecutivi, e in modo particolare tra lunedì 1 e martedì 2 maggio, su tutto il Nord Italia e in modo particolare al Nord/Ovest più colpito dalla siccità, avremo fenomeni di maltempo molto intensi che determineranno piogge torrenziali e persistenti.

Questi fenomeni precipitativi riempiranno le falde, ingrosseranno fiumi e laghi ripristinando i normali livelli idrici, ponendo così fine una volta per tutte alle esasperazioni catastrofiste che negli ultimi tempi hanno strumentalizzato l’ennesimo evento meteorologico (cioè un breve periodi con scarse precipitazioni in una zona localizzata), in un catastrofico effetto del cambiamento climatico. Eppure di stagioni siccitose ne abbiamo sempre avute nella storia, e sappiamo bene che fanno parte della normalità del nostro clima. Anche stavolta è stato così, ma il ciclo si sta per concludere tornando alla normalità. Anzi, dopo una primavera così fredda e piovosa si prospetta un’ottima estate anche per la salute dei ghiacciai che sono ai massimi degli ultimi decenni.

Il freddo anomalo proseguirà anche la prossima settimana, quando poi il maltempo si estenderà anche al Centro/Sud con ulteriori nevicate sull’Appennino centrale e in modo particolare in Abruzzo. La lunga coda dell’inverno continua…

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: