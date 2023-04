Previsioni Meteo, il 1° Maggio una “bomba” di maltempo sull’Italia: gli ultimi aggiornamenti

MeteoWeb

Splende il sole e le temperature sono finalmente risalite su valori tipicamente primaverili un po’ in tutt’Italia e soprattutto al Centro/Nord. Non fa caldo come in Spagna e Francia meridionale, dove le temperature sono già estive per la prima grande ondata di calore della stagione proveniente dal nord Africa: una risalita che lambirà soltanto l’Italia occidentale nei prossimi due giorni, limitandosi alla Sardegna.

Nel nostro Paese gli occhi sono tutti puntati sul forte maltempo in arrivo tra il weekend e la prossima settimana. Sabato 29 aprile i fenomeni saranno ancora deboli, sparsi un po’ in tutt’Italia, mentre domenica si farà sul serio al Nord, con i primi forti temporali. Le precipitazioni più intense e abbondanti, però, arriveranno nei primi giorni di maggio. Già lunedì 1 maggio avremo forte maltempo su gran parte del Paese, e in modo particolare al Nord con piogge torrenziali in Piemonte, nella zona più colpita dalla siccità dei mesi scorsi. Il maltempo proseguirà anche nei giorni successivi, concentrandosi in modo particolare al Centro/Sud per tutta la prossima settimana con precipitazioni intense e abbondanti che interesseranno un po’ tutto il territorio. Anche le temperature saranno nuovamente in calo e torneranno ben al di sotto rispetto alle medie del periodo.

