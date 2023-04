Previsioni Meteo Lombardia: forte maltempo tra domani e venerdì

MeteoWeb

“Progressivo transito di una struttura depressionaria con associata aria fredda in quota, che dal nordest d’Europa si sposta verso sudovest favorendo l’innesco di precipitazioni che si intensificheranno diffusamente sulla Regione tra la giornata di giovedì e la prima parte di venerdì, fino a moderate o localmente forti. Sabato l’espansione anticlonica sul Mediterraneo occidentale determinerà condizioni asciutte e rialzo dei valori massimi di temperatura, ma domenica nuova instabilità e deboli piogge diffuse associate all’approfondimento di una saccatura sul sud della Francia“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani nuvoloso o molto nuvoloso ovunque.

Precipitazioni: moderate diffuse o localmente forti sui rilievi e parte centro occidentale della Regione, meno marcate in Appennino e sui settori orientali della bassa pianura: insistenti sin dalla notte e persistenti per tutta la giornata, possibili anche a carattere di rovescio e di debole temporale o localmente di moderata intensità. Quota neve tra 1400 e 1700 metri.

Temperature: minime stazionarie o in lieve rialzo, massime in calo. In pianura minime tra 8 e 12°C, massime tra 13 e 16°C.

Zero termico: in calo sui rilievi intorno a 1800 metri.

Venti: in pianura da moderati a localmente forti orientali e persistenti per buona parte della giornata; moderati in montagna da sud, con rinforzi sulle creste di confine.